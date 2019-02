Órgãos de comunicação social regional celebram protocolo de colaboração

O Notícias de Vila Real, Notícias de Aguiar, Desportivo Transmontano e Universidade FM celebraram um protocolo de cooperação para a partilha de conteúdos informativos, em diversos formatos, e criação de uma tabela publicitária conjunta, online ou em formato impresso e rádio, para publicitação de conteúdos em simultâneo nos órgãos de comunicação envolvidos.

O protocolo tem como objetivos: oferecer uma cobertura territorial ampla, em termos de informação difundida, no sentido de abranger públicos-alvo mais diversificados; aumentar o número de vendas/audiências dos órgãos de comunicação envolvidos na vertente física e digital; criar uma oferta diversa e consertada de publicidade, que acrescente valor e agregue os órgãos de comunicação acima referidos; permitir uma maior eficiência de meios – humanos e materiais – ao dispor dos órgãos de comunicação associados neste protocolo; criação de parcerias e sinergias entre os vários órgãos de comunicação acima referidos e as entidades públicas e privadas, de cada uma das suas áreas de influência/atuação.

Esta parceria vai traduzir-se, ainda, na colocação de um “banner- comum” (publicitário/informativo) nos formatos físico e digital, de promoção aos órgãos de comunicação envolvidos, com alusão à parceria celebrada.

Os órgãos de Comunicação Social Regional e Local desempenham um serviço público de relevância e contribuem para a difusão da informação da forma mais profunda e completa do que qualquer outro órgão de carácter nacional. São, inclusive, um fator essencial de preservação das tradições e identidades, nos meios onde estão inseridos, contribuindo para o fortalecimento das comunidades e culturas, sendo, simultaneamente, um espaço vivo de dinamização de cidadania.

O protocolo foi assinado por Luís Roçadas, Rui Macieirinha, Luís Mendonça e Filipe Ribeiro (na foto), representantes do Desportivo Transmontano, Notícias de Vila Real, Universidade FM e Notícias de Aguiar, respetivamente.

Sobre os órgãos de comunicação social envolvidos

O Notícias de Vila Real, fundado em 1998, é um jornal quadrimensal, com sede em Vila Real. O Notícias de Aguiar, com sede em Vila Pouca de Aguiar, também é um jornal quadrimensal, fundado em 2014. O Desportivo Transmontano, com sede em Vila Real, é um jornal digital, exclusivo online, de carácter desportivo e de âmbito regional. Por fim, a Universidade FM é uma rádio, com sede em Vila Real, fundada em 1986.