Orçamento Participativo da Freguesia de Vila Real recebe número recorde de candidaturas

A quinta edição do Orçamento Participativo da Freguesia de Vila Real registou um número recorde de candidaturas. Depois do período de apresentação de propostas, foram validados 17 projetos, dos quais 15 são da autoria de associações e dois de cidadãos da Freguesia de Vila Real. As propostas apresentadas, e que serão agora escolhidas através de uma votação pública, dizem respeito a áreas como o ambiente, proteção animal, cultura e património, desporto, educação e lazer, solidariedade social e saúde e bem-estar.

“É com satisfação que registamos um crescimento do número de candidaturas, edição após edição, o que demonstra o sucesso do Orçamento Participativo enquanto instrumento de promoção do sentido de comunidade e de participação cívica dos cidadãos e do tecido associativo”, sublinha o Presidente da Freguesia de Vila Real, Francisco Rocha.

Os dois projetos mais votados irão ter uma verba de oito mil euros, cada um, para ser implementados no território da Freguesia de Vila Real e para benefício dos seus cidadãos, durante o próximo ano. A votação irá decorrer em www.freguesiadevilareal.pt, até ao dia 24 de novembro de 2019. Francisco Rocha apela, mais uma vez, à “participação de todos os cidadãos da Freguesia de Vila Real para escolher aquelas que consideram ser as melhores propostas para a nossa Freguesia, de forma a encontrar soluções renovadas e construtivas”.

Na última edição, os projetos vencedores diziam respeito a uma campanha de esterilização e de sensibilização sobre bem-estar animal, assim como um programa de prática regular de exercício físico, direcionado para pessoas adultas com problemas oncológicos. Recorde-se que a Freguesia de Vila Real foi a primeira do Distrito a implementar um Orçamento Participativo, em 2015.