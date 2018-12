No passado dia 14 de dezembro, realizou-se a última Assembleia Municipal do ano, em que foi aprovado o orçamento municipal de Vila Real, com um valor de 45 milhões de euros.

Nesta assembleia, foram analisados e aprovados 25 pontos da ordem de trabalhos. De entre esses pontos, foram aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 e o Pacote Fiscal, apesar da oposição não estar totalmente de acordo com as propostas apresentadas. “Uma das divergências do PSD, relativamente ao Pacote Fiscal, é que as várias medidas foram votadas em bloco, ou seja, conjuntamente, e nós gostávamos de as votar separadamente, pois com algumas estamos de acordo e com outras não”, disse Vasco Amorim, da bancada do PSD.

O Pacote Fiscal para 2019 contempla a fixação de várias taxas, tais como: Derrama (0,75% sobre o lucro das empresas que não ultrapassa uma faturação anual de 150 mil euros, e 1,5% nas que ultrapassarem esse valor); Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que será, à semelhança do ano passado, de 0,395% para prédios urbanos. Foi, ainda, aprovada a manutenção da coleta de 5% do IRS aos munícipes.

