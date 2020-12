Orçamento Municipal de Murça aprovado sem votos contra

O orçamento municipal da Câmara Municipal de Murça, apresentado pelo Executivo para 2021, foi aprovado sem um único voto contra em reunião de Câmara e Assembleia Municipal. Nesta última, com 6 votos a favor, das 7 Freguesias do Concelho, e a abstenção dos Deputados do PS.

O Executivo apresentou o maior orçamento de sempre deste Município, sem recorrer a qualquer empréstimo. É um documento muito animador, num ano particularmente difícil, que todos o reconhecem.

O Orçamento e Grandes Opções estão perfeitamente alinhados, quanto às decisões a tomar para 2021, no Concelho de Murça. Atingiu o maior valor de sempre relativamente ao Plano de Atividades Municipal e Plano Plurianual de Investimentos. Essencialmente três linhas de atuação: o Município vai executar importante investimento público, em equipamentos fundamentais para a população, designadamente a grande intervenção na Escoa EB 2+3 e Secundária, que ultrapassa os 2,5 milhões de euros, apostar na economia local e na qualidade de vida das pessoas e famílias. Sem contrair endividamento bancário.