Operacionais dos Corpos de Bombeiros de Cerva e de Ribeira de Pena vacinados para a Covid-19

Os operacionais dos Corpos de Bombeiros de Cerva e Ribeira de Pena começaram a receber as vacinas contra a COVID-19. A primeira dose da vacina foi administrada hoje de manha nas instalações do Centro de Saúde de Ribeira de Pena. Os bombeiros estão integrados no primeiro grupo de vacinação contra a COVID-19 a par dos grupos de risco-grupos prioritários da vacina.

A administração da vacina contra a COVID-19 marca o início de uma nova esperança no combate a esta pandemia e, em especial, para estes profissionais que estão na linha da frente para ajudar a travar esta pandemia.

“A vacinação era um momento há muito esperado por estes profissionais, mas ainda temos um longo caminho e é necessário continuarmos a cumprir todas as orientações e medidas individuais e coletivas de prevenção ao risco de contágio pela COVID-19”, informou a autarquia.