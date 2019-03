Operação “Floresta Segura 2019” em Boticas

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, esteve reunido esta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, com várias entidades e agentes de Proteção Civil, nomeadamente Guarda Nacional Republicada (GNR), Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), Bombeiros Voluntários de Boticas, Gabinete Técnico Florestal da autarquia e ainda e com os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, no âmbito da “Floresta Segura 2019”, operação levada a cabo pela GNR e à qual o Município se associou.

O encontro permitiu unir esforços e sensibilizar os responsáveis pelas juntas de freguesia para a importância e necessidade de informar os munícipes acerca da obrigatoriedade da limpeza das matas para, desta forma, diminuir o número de ocorrências no concelho, precavendo possíveis infortúnios associados aos incêndios florestais.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, sublinhou que “é muito importante que as pessoas tenham em linha de conta o cumprimento da lei e das regras estipuladas e procedam à limpeza das suas propriedades dentro dos prazos estabelecidos ou, caso contrário, podem vir a ser sancionados”.

Nesse sentido, a autarquia, em conjunto com as entidades envolvidas nesta operação, irá realizar no próximo dia 8 de março, pelas 10 horas, uma concentração de meios, na Praça do Município, para posteriormente realizarem ações de sensibilização junto das populações e, simultaneamente, sinalizar áreas suscetíveis de intervenção.