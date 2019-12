Iniciada operação de limpeza na Régua depois das cheias no Rio Douro

Os serviços de Proteção Civil Municipal do Peso da Régua têm em curso uma operação de limpeza extensiva a toda a zona ribeirinha, por forma, a repor, no mais curto espaço de tempo possível, a normalidade da cidade, depois de fustigada pelo mau tempo, nos últimos dias.

A avaliar pela extensão dos danos, a autarquia considera que esta “não será uma tarefa fácil”, no entanto adianta que “estão reunidas as condições operacionais necessárias para a executar e concluir em breve”.

Os serviços de Proteção Civil Municipal do Peso da Régua apelam à população para que siga as orientações fornecidas pelas autoridades no terreno, por forma a minimizar os constrangimentos que persistem em toda a zona afetada.