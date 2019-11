Oficinas Pedagógicas com mais atividade em Vila Real

O Município de Vila Real reforçou o leque de opções disponibilizadas pelas Oficinas Pedagógicas, um projeto da autarquia que, desde o ano letivo 2017/18, proporciona a frequência de atividades extra curriculares a todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública do concelho que, a partir do corrente ano letivo, passou a ser totalmente gratuita, na sequência da aprovação da candidatura à Operação Inovar para o Sucesso, que visa contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos alunos da Região do Norte.

A oficinas pedagógicas funcionam durante os horários da Componente de Apoio à Família e das Atividades de Animação e de Apoio à Família em todos os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, com o objetivo de garantir que os períodos não letivos sejam pedagógicos e proporcionem experiências lúdicas e de aprendizagem mais alargadas.

Assim, às atividades de Yoga, Expressão Musical e Artística, Expressão Dramática, Brincar sem Brinquedo e Dança, vieram juntar-se, a partir deste ano letivo, a Academia das Ciências, o Xadrez, Exploradores de Asas nos Pés e Aprender a Pedalar, Robótica e o Ténis de Mesa.

Para o desenvolvimento e dinamização destas oficinas pedagógicas o Município de Vila Real, através da aquisição de serviços, conta com a colaboração das seguintes entidades: PT Academy, Dança em NOS, Robocode Generation, Acrolatin, Music’s Cool, Peripécia Teatro, Casa do Brincar, Toca Sonhos, Missão Casulo, Marina Valdigem, Vânia Morais, Leonor Afonso, Cidália Monteiro, Florinda Oliveira, Club de Vila Real, Clube Académico da Araucária, Empresa ANP-Asas nos Pés, Lda, e Bila Biker’s.