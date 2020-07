Obras na ponte do IP4 sobre o rio Corgo leva a condicionamentos de trânsito

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a realizar trabalhos de conservação das juntas de dilatação da Ponte sobre o rio Corgo, no IP4, ao quilómetro 98,773, na União de Freguesias de Mouçós e Lamares, concelho de Vila Real.

Por forma a garantir as condições de segurança dos utilizadores da via e trabalhadores da obra, será necessário proceder ao condicionamento do trânsito no local com implementação de circulação alternada, com recurso a semáforos. Os trabalhos, decorrem entre os dias 29 e 31 de julho, entre as 8h00 e as 17h00 e estarão devidamente sinalizados no local.

Mais se informa que serão implementados os Planos de Contingência de mitigação da situação epidemiológica provocada pela COVID-19, definidos pela IP e pela empresa que irá executar os trabalhos.