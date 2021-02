Obras na Avenida: novas alterações de trânsito a partir de quinta-feira

A partir desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, procedem-se algumas alterações temporárias de trânsito na Avenida Carvalho Araújo, em Vila Real. A saber:

1 – Passa a ser permitida a circulação no sentido ascendente da Avenida Carvalho Araújo;

2 – O troço da Rua D. Pedro de Castro, entre o Mercado Municipal e o Tribunal passará a ter dois sentidos de circulação, sendo alternado na zona junto ao tribunal que será regulado por semáforos provisórios. Será provisoriamente eliminado o estacionamento de um dos lados da rua D. Pedro de Castro;

3 – A Praça Luís de Camões, na zona de acesso à rua D. Margarida Chaves será interrompida, passando a Rua António de Azevedo, entre a rua Serpa Pinto e a Caixa Geral de Depósitos a ter dois sentidos de circulação apenas para ligeiros;

4 – A circulação na zona Pedonal do Centro Histórico será efetuada com sentidos únicos, com entrada na Rua Camilo Castelo Branco e saída pela Rua Teixeira de Sousa, passando pela rua Serpa Pinto;

5 – O acesso à Rua Avelino Patena será efetuado através da rua Isabel de Carvalho e da Rua Margarida Chaves.