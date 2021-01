Obras de adaptação do edifício da Loja do Cidadão obrigam ao corte de trânsito

No seguimento do início das obras de “Remodelação e Adaptação do Edifício para a Instalação da Loja do Cidadão”, em Vila Real, e da necessidade de instalação de estaleiro e montagem da grua de apoio à obra, será necessário interromper o trânsito de veículos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, durante o tempo necessário para a execução dos trabalhos.

O trânsito de veículos acontecerá a partir do próximo dia 4 de janeiro de 2021. No entanto, a circulação pedonal será sempre garantida.

Devem, por isso, todos os utilizadores dessa via dar especial atenção à sinalização temporária que será colocada nesse arruamento.

A autarquia de Vila Real, em comunicado, agradece, desde já, a sua compreensão pelo incómodo que a realização das obras, por certo, irá causar.