Obras de ampliação do Continente de Vila Real já iniciaram

Obra da fachada é da responsabilidade do arquiteto Belém Lima. Está ainda prevista a requalificação da Av. Regimento de Infantaria 13.

O hipermercado Continente, em Vila Real, está a promover obras de ampliação, no lugar da Borralha, junto ao nó de acesso ao IP4. Prevê-se que a obra de alargamento do edifício e reconfiguração das áreas exteriores decorra durante um período estimado de 8 meses.

A execução deste projeto consiste em aumentar a área de vendas, acrescentando novas lojas, permitindo, por outro lado, o aumento da área de estacionamento, que terá capacidade para 507 automóveis ligeiros, melhorias significativas na paisagem urbana local e nos acessos à superfície comercial.

O projeto de arquitetura é da responsabilidade do gabinete ACS – Architects, Lda, sendo que o gabinete Belém Lima Arquitectos, do reconhecido arquiteto vila-realense, é responsável pelas fachadas do empreendimento.

A obra implicará, ainda, a requalificação da Avenida do Regimento de Infantaria 13. De acordo com o Projeto de Execução disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila Real, a reabilitação da avenida passará pela manutenção das duas vias de tráfego em ambos os sentidos, havendo redução das faixas de rodagem e alargamento e reconfiguração das áreas pedonais.

Segundo os documentos disponíveis no processo de consulta pública do projeto “Ampliação do Conjunto Comercial do Continente de Vila Real”, “ao nível da socioeconomia, os impactes previstos são essencialmente positivos, resultando da criação de postos de trabalho e dinamização da economia local”.

Está, ainda, prevista a reconversão da área sobrante para estacionamento dos funcionários, após a conclusão da obra. Esta área, onde se localizará o estaleiro, será reconvertida em estacionamento exclusivo dos funcionários.

Hipermercado abriu há 28 anos em Vila Real

Foi há 28 anos que Vila Real recebeu o primeiro hipermercado Continente, inicialmente com o nome Prisunic e depois Modelo. Desde 28 de outubro de 1992 que a população Vila Real conta com o hipermercado no Lugar da Borralha, junto à Avenida Regimento de Infantaria 13 e com uma equipa de profissionais composta por 155 colaboradores.

“Em 1992 acreditámos no investimento em Vila Real e, desde então, procurámos ter um importante papel na economia local, porque acreditamos no enorme potencial de crescimento desta região. Festejamos em 2017 um quarto de século, o que traduz a forte presença que temos na localidade, que muito nos orgulha, mas também nos incentiva a continuar a nossa missão – fazer chegar os melhores produtos, a preços competitivos, a todos os portugueses”, referiu César Moreira, diretor da Loja Continente de Vila Real, aquando do 25º aniversário.

Com mais de 30 anos no setor, o Continente demonstra assim a contínua aposta num serviço de proximidade e na estratégia de expansão da insígnia, que regista atualmente mais de 250 lojas no país – um crescimento que reflete também a preferência e a confiança dos portugueses na marca líder do retalho alimentar.