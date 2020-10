Obras de ampliação da Escola do Prado-Ferreiros arrancam até ao final de outubro

A empreitada de ampliação e requalificação da escola de Prado-Ferreiros foi consignada no passado dia 8 de outubro. Com um valor estimado de cerca de 800 mil euros e financiamento comunitário aprovado, esta obra, que tem um prazo de execução de 12 meses, irá permitir transformar totalmente aquela escola dotando-a de todas as condições de conforto e segurança essenciais para o processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo que garante a manutenção da essência do projeto educativo que a torna tão especial, como é exemplo a Horta Pedagógica. O presidente da Câmara Municipal, no momento de formalização da entrega da obra ao empreiteiro, sublinhou que teria sido mais fácil construir uma escola nova, pelo que “aquilo que estamos a fazer aqui é raro”, referindo que “foi graças ao projeto educativo desta escola que eu e o vereador prof. José Maria, conseguimos convencer o Sr. Ministro da Educação para tornar este projeto possível. Foi um processo moroso, mas valeu a pena”. O autarca aproveitou ainda para dizer que “os timings da obra não são os que desejaríamos mas a burocracia atrasa muitas vezes estes processos”. O projeto de execução prevê, para além da requalificação dos espaços interiores e exteriores existentes, a construção de um novo Pavilhão de Serviços onde será criado um alpendre, uma sala polivalente, um refeitório e uma biblioteca. No edifício principal ficarão 4 salas para o 1º Ciclo do Ensino Básico e no edifício onde atualmente está instalado o refeitório funcionará a sala do Ensino Pré-Escolar. O projeto prevê ainda a criação de uma nova entrada principal com percursos cobertos de ligação a todas as áreas, dois novos parques infantis e rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Recorde-se que no passado dia 1 de outubro foi também consignada a empreitada de adaptação da antiga escola de enfermagem a escola do 1º CEB e Jardim de Infância. Em conjunto estas duas obras totalizam um investimento próximo dos 2 milhões de euros.