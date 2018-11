No âmbito das comemorações do centenário de morte do Comandante José Botelho de Carvalho Araújo, realizou-se, no domingo, no Conservatório Regional de Música de Vila Real, um concerto de encerramento das comemorações.

Neste evento, ocorreu a antestreia da Obra Musical Clementina, com base na obra de Lara Dopazo Ruibal, vencedora da 1ª Edição do Prémio Literário Nortear.

A parte musical, composta por Fábio Videira e dirigida pelo Maestro Valter Palma, foi representada por cerca de 50 músicos, entre 10 e 18 anos.

