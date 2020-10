Obra do interface rodoviário arranca em Murça

A Câmara Municipal de Murça inicia esta semana a construção de um Interface de Transportes Rodoviários na zona do Parque Urbano, na vila de Murça.

O interface rodoviário é um espaço onde se concentram as redes de transportes públicos, e o projecto em causa caracteriza-se por uma infraestrutura que serve de “ponto” de chegada e partida aos utentes deste tipo de mobilidade, dispõe de uma área de acolhimento a veículos automóveis que transportem pessoas – transportes colectivos, como os autocarros, e contempla ainda, um espaço confortável, seguro e condigno de apoio aos passageiros.

Esta obra terá um investimento de 556.394,00€, financiada em aproximadamente 90% do seu custo, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e estima-se que o prazo de execução seja de um ano. Vai ser edificada ente as duas avenidas que servem o parque escolar, concretamente o centro Escolar e a Escola EB 2,3 e Sec. de Murça, o centro de Saúde, o futuro posto da GNR e ainda outros equipamentos como as Piscinas Municipais, o Pavilhão Desportivo ou o Estádio Municipal.

A opção técnica por este local deve-se essencialmente, à sua proximidade ao principal acesso rodoviário à Vila de Murça, a A4, à disponibilidade de estacionamentos de automóveis na sua proximidade, aos equipamentos públicos existentes na envolvente, e também, à facilidade no acesso ao Centro da Vila.

Esta infraestrutura pública vem suprir uma lacuna que existia neste Concelho na área da mobilidade e dos transportes rodoviários. A paragem de carreiras da rede nacional expresso e dos diferentes circuitos internacionais terá no interface de Murça um “terminal rodoviário”.

O executivo municipal assegura que este equipamento proporciona uma maior fluidez de movimentos da rede de transportes rodoviários, assim como oferece as condições necessárias de segurança e comodidade aos cidadãos que por este meio de transporte se deslocam.