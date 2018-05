Obra do Eurodeputado José Manuel Fernandes apresentada em Peso da Régua

Decorreu no passado sábado, 21 de abril, no Museu do Douro, a apresentação pública da obra “Pela Nossa Terra – Trás-os-Montes 2018”, da autoria do Deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes.

Nesta publicação, José Manuel Fernandes deixa um desafio aos leitores para uma reflexão acerca do contexto da União Europeia no mundo global, assim como os cinco cenários apontados pela Comissão Europeia presidida por Jean-Claude Juncker para o futuro, com 27 Estados-Membros, face à saída do Reino Unido. O Deputado ao Parlamento Europeu partilha ainda as preocupações e expectativas quanto ao novo financiamento da União Europeia, numa altura em que as instituições europeias estão a trabalhar na definição do próximo Quadro Financeiro Plurianual – Fundos e Programas pós-2020.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, presidiu à cerimónia, evidenciando a necessidade cada vez mais emergente da coesão territorial e da região como resposta face aos desafios do futuro económico e social de Portugal, enquanto Estado-Membro da União Europeia.

A apresentação da obra esteve a cargo do Presidente da Assembleia Municipal de Peso da Régua, Artur Andrade. “Pela Nossa Terra – Trás-os-Montes 2018” é a quarta edição de uma série iniciada em 2015, que surge no âmbito de um compromisso de proximidade do Deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, incentivando a reflexão e o debate no seio da realidade regional e europeia onde nos encontramos inseridos. A par disso, a obra apresenta ainda informação sobre a atualidade de diversos aspetos da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, incluindo os seus Municípios e Freguesias.

A cerimónia de apresentação contou ainda com a presença do ex-Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e Vice-Presidente do Partido Social Democrata, Manuel Castro de Almeida, a quem coube o encerramento da sessão.

