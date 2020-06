Obra de Remodelação do Posto da GNR de Mondim de Basto já iniciou

Teve início esta semana, a obra de Remodelação do Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto, adjudicada à empresa Planibasto – Construção e Investimentos Imobiliários Lda.

Esta obra representa um investimento de 205.500,00 euros que resultou de um Contrato de Cooperação Interadministrativo, celebrado em agosto de 2019 entre o Município de Mondim de Basto, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana.

Através deste contrato, o Município de Mondim de Basto assumiu a posição de dono da obra, ficando incumbido de promover a abertura do procedimento de contratação, a execução do contrato de empreitada e a respetiva fiscalização e coordenação de segurança da remodelação do Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto.

Esta empreitada tem um prazo de execução de 180 dias e além da resolução de algumas patologias resultantes de infiltrações provenientes das coberturas, a intervenção visa tornar o edifício mais funcional, nomeadamente, no que diz respeito a acessibilidade e privacidade no atendimento, mas também na área de detenção.