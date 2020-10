Mesão Frio: obra de reabilitação da Avenida Nova e envolvente já arrancou

Prosseguindo com um projeto que se pretende global e extensível a toda a área de reabilitação urbana da vila, por forma a dar primazia à segurança e melhorar a circulação rodoviária e pedonal, a Câmara Municipal de Mesão Frio tem em curso o projeto de reabilitação da Avenida Nova e Envolvente, num investimento total efetivo de 91.566,90 euros, dos quais 77.831,86 euros são cofinanciados em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União Europeia e pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, integrado no Portugal 2020.

Perante o visível estado de degradação dos pavimentos, da faixa de rodagem e dos passeios adjacentes ao espaço público desde a Biblioteca Municipal de Mesão Frio, até ao cruzamento com a Avenida Dr. Domingos Monteiro, tornou-se necessário uniformizar pavimentos e melhorar as acessibilidades, a fim de tornar a vila mais segura e apelativa.

A Câmara Municipal irá proceder ao redesenhamento do passeio envolvente à rotunda da Avenida dos Combatentes, localizado a norte, permitindo a sua extensão e possibilitando a receção facilitada das pessoas que atravessam a passadeira ali existente. Serão redesenhadas quatro passadeiras para peões e será substituído o lancil existente em contacto com a estrada por um lancil de granito, bem como o material de revestimento dos passeios por patelas de granito.

Pretende-se, ainda, eliminar todas as caixas existentes de delimitação de árvores no passeio e repavimentar o mesmo, de forma igual, eliminando obstáculos à circulação pedonal.

A intervenção prevê ainda, a redefinição e a aplicação de nova sinalização rodoviária e a pintura de passagens para peões e das guias limitadoras da faixa de rodagem.

A Câmara Municipal de Mesão Frio apela à compreensão de todos, por eventuais incómodos causados a peões e a automobilistas, que deverão respeitar a sinalização temporária existente e os condicionalismos apresentados pelas autoridades.