Obra de ampliação da Pista de Pesca potencia atividades lúdicas e desportivas no rio Tâmega

Está a decorrer a obra de ampliação da atual Pista de Pesca, na margem esquerda do Rio Tâmega. Um investimento superior a 110 mil euros, com um prazo de execução de três meses.

A empreitada prevê a ampliação da atual pista de pesca, através da criação de novas estruturas de apoio, inseridas na paisagem ribeirinha do rio Tâmega, de forma a promover a observação, usufruto e a prática de várias atividades lúdicas e desportistas associadas a este recurso natural.

Em simultâneo, serão realizadas um conjunto de ações de gestão da vegetação e de estabilização da margem, que permitirão o acesso e a utilização das plataformas de pesca em segurança, promovendo assim a consolidação e a qualidade do sistema ribeirinho.

Esta obra resulta de uma candidatura apresentada no âmbito do PROVER – Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, cofinanciada em 85% através do Fundo FEDER.