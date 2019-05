O “valor dos simples” encerra com workshop e sunset

O Município de Vila Real irá desenvolver, no dia 1 de junho, no Centro de Ciência, mais dois workshops e um sunset, iniciativas que integram o projeto “O Valor dos Simples”. Estas serão as últimas atividades deste projeto que tem vindo a despertar grande curiosidade junto da população.



O primeiro workshop, a realizar no período da manhã, será ministrado pela Maria Feliz da Associação Pró Hildegard Von Bingen e abordará o reconhecimento das plantas silvestres e as suas aplicações. Ao início da tarde teremos a presença da Alexandra Azevedo da Quercus que abordará a confeção de produtos alimentares com recurso às plantas silvestres.



No final do dia o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila Real apresentará o Menu “O Valor dos Simples”, criado sobe a orientação das Formadoras e Chefes de Cozinha Anabela Peixoto e Maria do Céu Gonçalves, que será degustado em formato de Sunset.



A inscrição para estas atividades é gratuita mas obrigatória devido à limitação de participantes. Este projeto tem o apoio financeiro do Programa Norte 2020.