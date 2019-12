O inacabado Hotel do Parque já tem nova imagem

O inacabado edifício do Hotel do Parque, no centro de Vila Real, será finalmente intervencionado no próximo ano, depois de ter sido adquirido por uma empresa de construção civil em julho de 2018. Na altura, o edifício localizado na Avenida 1º de Maio foi leiloado por pouco mais dois milhões de euros.

O Município de Vila Real informou esta semana que já deu entrada, nos serviços da autarquia, o projeto de arquitetura da reabilitação do edifício inacabado, conhecido como Hotel do Parque.

Partilhamos uma imagem de como deverá ser o seu aspeto, após a conclusão das obras.