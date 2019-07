O Festival N2 está de volta à cidade de Chaves

O Município de Chaves e Associação INDIEROR apresentaram, na quarta-feira passada, junto ao KM0 da Estrada Nacional 2, o cartaz do Festival N2 que conta com a participação de artistas nacionais e internacionais.

Villagers, Capicua e Luísa Sobral são os cabeças de cartaz da segunda edição do Festival N2, que se realiza nos dias 1, 2 e 3 de agosto, no Jardim Público de Chaves.

A apresentação publica contou com um concerto “Homem em Catarse”, dando início à viagem musical que pretende ser o mote para este festival.

Segundo o Vice-Presidente da autarquia, Francisco Melo, “o município pretende que este festival, associado a um local icónico – o Km 0 da Estrada Nacional 2 -, ganhe raízes e que daqui a uns anos seja uma referência a nível nacional. O Festival N2 tem um caminho associado que acrescenta valor ao evento.”

Deixou ainda o desafio a todos os portugueses para visitarem Chaves destacando “um cartaz cultural apelativo integrando as Festas da Cidade, a Festa dos Povos entre outros.”

A dinâmica do festival foi apresentada por Diogo Martins, da Indieror, referindo que “o sucesso da primeira edição, acarreta maiores expectativas para esta edição, tendo como objetivo garantir mais participação e tentar chegar às 10 mil pessoas.” Acrescentou ainda que “este festival define-se como uma experiência de viagem, com um caminho progressivo e em crescendo.”

Vão ser mantidos 2 palcos no Jardim Público sendo a novidade deste ano o palco itinerante no centro da cidade que vai permitir alargar o festival à cidade, com atuação de Bandas com referências flavienses, para criar dinâmica com a comunidade.

Vão também ser desenvolvidas mais atividades no âmbito do Festival, nomeadamente uma exposição sobre experiências da EN2, assim como a exibição de um filme sobre Caminhos.

Este ano acresce a preocupação ecológica na logística do evento, sendo oferecidos copos reutilizáveis na compra dos bilhetes.

Já se encontram disponíveis os bilhetes diários (4€) e bilhete geral (10€), no Centro Cultural de Chaves, na INDIEROR(espaço ONZE), Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e Ticketline Portugal e seus postos aderentes (como Worten ou Fnac Portugal).

Mais informações em www.festivaln2.pt

PROGRAMA

1 de agosto

Luísa Sobral | David Keenan & The Unholy Ghosts | Luís Severo | Maro

2 de agosto

Villagers | Samuel Úria | Benjamim | Zach Noir

3 de agosto

Capicua | Cais Sodré Funk Connection | D’Alva | Malaboos