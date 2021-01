Nuno Barbosa é o novo treinador do SC Vila Real, atual nono classificado da série C do Campeonato de Portugal, substituindo Fernando Pereira no cargo, técnico que se demitiu na passada semana, em total desacordo com a direção do clube.

Os “alvinegros” apresentaram o jovem técnico, de 40 anos, na passada segunda-feira, à comunicação social, no Campo do Calvário, atual palco dos jogos do SC Vila Real, uma vez que o relvado do Complexo Desportivo do Monte da Forca não se encontra nas melhores condições.

Nuno Barbosa prometeu “trabalho”, “esforço” e “responsabilidade” para os 11 jogos que ainda faltam disputar neste Campeonato de Portugal. O técnico acredita na manutenção da formação “alvinegra”, apesar dos constrangimentos que assolam as provas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido à Covid-19.

O treinador, natural de Figueiró, concelho de Paços de Ferreira, que iniciou praticamente a carreira de treinador nos escalões de formação da ACDE Diogo Cão, tem pautado o seu percurso no futebol como treinador-adjunto, tendo orientado apenas três clubes como treinador principal: Mirandela, Pedras Salgadas e os juniores do GD Chaves.

Nuno Barbosa estava desde a época 2018/2019 no estrageiro. Recentemente, fazia parte da equipa técnica do Spartak, formação da Eslováquia, que competiu, na passada temporada, na Liga Europa. Passou ainda pelo FC Senika, do mesmo país, e pelo FC Rieti, da Série C italiana.

A primeira prova de fogo é já esta quarta-feira, com a deslocação ao reduto do Salgueiros, para realizar o jogo em atraso da 5ª jornada. Volta a jogar no domingo, dia 31 de janeiro, na receção ao Coimbrões, da AF Porto.

Filipe Ribeiro