Número de casos de Covid-19 continua a subir no Alto Tâmega

Os seis concelhos do Alto Tâmega apresentaram, hoje, um total de 742 (mais 34) casos ativos de doença por Covid-19, um número que tem vindo a subir nos últimos dias. Os dados são do Boletim Epidemiológico nº 166 do Alto Tâmega, referente a 14 de novembro. De referir que, desde o início da pandemia, já foram registados 11128 casos de doença neste território.

O concelho de Chaves tem neste momento 379 casos ativos (mais 19), Montalegre60 (mais 2), Valpaços 59 (mais 4), Vila Pouca de Aguiar tem 139 (mais 3), Ribeira de Pena tem 76 infetados (mais 5) e Boticas 29 (mais 1). Refira-se que todos os concelhos têm vindo a registar um aumento do número casos ativos nos últimos dias.

Há atualmente 177 pessoas em isolamento nos seis concelhos. Há ainda a lamentar, até ao momento, 7 óbitos, cinco dos quais no concelho de Chaves.