Novos Laboratórios reforçam a formação em Ciências da Nutrição

Este curso, que teve início no ano letivo anterior, foi recentemente acreditado pela A3ES por seis anos.

O ano letivo 2019-2020 é o segundo ano em que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) oferece o primeiro ciclo (licenciatura) em Ciências da Nutrição, uma oferta diferenciadora das existentes a nível nacional, direcionada para formar profissionais de saúde que conheçam a abrangência da Qualidade Alimentar e Nutricional dos alimentos, desde a produção, à tecnologia, segurança e consumo.

Este ano, esta formação apresenta a criação do Laboratório de Nutrição Humana totalmente preparado com equipamentos avançados necessários para a realização de técnicas de avaliação da composição corporal, avaliação antropométrica e de exame físico focado na nutrição, e também uma Cozinha Experimental dotada de equipamentos, utensílios e recursos necessários à experimentação de técnicas de gastrotecnia, e equipado com estações de armazenamento, preparação e confeção de alimentos.

A formação em Ciências da Nutrição da UTAD está articulada com o perfil de competências base que se pretende que o nutricionista possua, potenciado pela robustez pedagógica e de investigação da instituição em diversas áreas disciplinares, como a sustentabilidade alimentar e ambiental, produção agroalimentar, processamento e industrialização alimentar, tecnologia alimentar e inovação, que implicam um perfil de formação diferenciado e diferenciador.

Estes equipamentos vêm complementar o plano de estudos deste curso, que foi desenhado tendo em consideração as competências exigidas a um nutricionista, nomeadamente ao nível dos conhecimentos nucleares, sendo por isso reconhecido pela Ordem dos Nutricionistas.

Com esta Licenciatura pretende-se formar Nutricionistas com capacidade para melhorar o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos e populações.

Tendo em conta as valências e competências presentes na UTAD, este curso abrange as áreas de investigação de cinco Centros de Investigação: CITAB, CQ-VR, CETRAD, CIDESD e CECAV.