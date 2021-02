Novos horários de transportes públicos de passageiros no Alto Tâmega

Com a renovação do Estado de Emergência, que entrou em vigor ás 00:00h do dia 15 de fevereiro de 2021 e que se manterá até às 23:59h do dia 1 de março de 2021, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), enquanto Autoridade de Transportes, tem vindo a desenvolver um trabalho, em estreita colaboração com os municípios e operadores, por forma a assegurar os serviços mínimos dos transportes públicos de passageiros, após o cancelamento das aulas presenciais.

Neste sentido, divulgam-se os circuitos e horários das carreiras a vigorar desde segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Os horários agora publicados poderão sofrer alterações decorrentes da evolução da situação epidemiológica, os quais serão devidamente publicitados no presente site.

Tendo em conta a situação pandémica que se vive, nunca é demais recordar que é obrigatório o cumprimento das normas estabelecidas pela Direção Geral da Saúde (DGS), no âmbito da COVID-19, como o uso obrigatório de máscara, higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social.

Novos horários – link (https://cimat.pt/alto-tamega-novos-horarios-dos-transportes-publicos-de-passageiros/)