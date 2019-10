Novo Parque de Estacionamento gratuito com 111 lugares abriu em Chaves

Chaves tem um novo parque de estacionamento gratuito, bem no centro da cidade, num espaço situado nas traseiras da antiga Pensão Rito.

Com este novo espaço, a Câmara disponibiliza 111 lugares de estacionamento no centro da cidade, criando assim um local amplo e de grande dimensão para quem necessita de estacionar a sua viatura automóvel durante tempo prolongado. Ao mesmo tempo, com a criação de mais estacionamento, a autarquia espera que a medida traduza a maior organização e proximidade do estacionamento em todo o centro histórico.

As obras de requalificação – nomeadamente limpeza e regularização do terreno, abertura de valas, bem como a pavimentação do acesso ao local – foram realizadas pelos serviços autárquicos.