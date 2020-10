Novo Hospital de Dia de Hemato-Oncologia em funcionamento na Unidade de Chaves

Entrou em funcionamento, no dia 24 de julho, na Unidade Hospitalar de Chaves do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), o novo Hospital de Dia de Hemato-Oncologia. A atividade em Hospital de Dia nas novas instalações pretende dar resposta a todos os doentes do foro oncológico, hematológico e paliativo, residentes na área de influência desta Unidade Hospitalar.

A atividade do Centro Oncológico está a crescer e a responder de forma eficaz aos utentes que dela necessitam e, neste contexto, o CHTMAD tem vindo a aproximar da população os cuidados de saúde, pretendendo, desta forma, disponibilizar cuidados atempados, humanizados e diferenciados.

Com um investimento de aproximadamente 60 mil euros, foi estimado transferir 40 % dos doentes em seguimento na Unidade Hospitalar de Vila Real. Os residentes nos concelhos de Chaves, Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena e Valpaços, passam, agora, a poder ser seguidos na unidade hospitalar de Chaves, numa estimativa de cerca de 2.500 doentes/ano, em todos os dias úteis.

O Conselho de Administração acredita que esta nova valência, dotada de meios técnicos e humanos qualificados (hematologistas, oncologistas, paliativistas e enfermeiros especializados), constitui um marco importante nos cuidados de saúde prestados, melhorando, assim, a acessibilidade, equidade e promoção de cuidados especializados em regime de proximidade.