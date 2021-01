Novo Comandante do RI 19 visitou o Município de Boticas

O novo Comandante do Regimento de Infantaria 19 de Chaves, Coronel Jorge Torres, deslocou-se hoje, dia 12 de janeiro, ao Município de Boticas, para apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente, Fernando Queiroga, no

início das novas funções, reiterando a disponibilidade e o interesse em manter o bom relacionamento institucional que existe entre o RI 19 e o Município.



O Presidente da Câmara agradeceu o gesto e sublinhou o trabalho profícuo que tem sido desenvolvido em parceria, para benefício da população, nomeadamente ao nível da prevenção dos fogos florestais, já que um protocolo existente entre as duas instituições tem permitido que militares do RI 19 patrulhem as florestas na época crítica de incêndios florestais, numa acção “preventiva, mas também pedagógica”, que tem dado frutos, já que o número de ignições tem reduzido significativamente.



Fernando Queiroga congratulou-se ainda pela dinâmica evidenciada pelo RI19 e pela grande colaboração institucional, numa proximidade “louvável” com a sociedade civil, lembrando também o papel fundamental

que o exército tem desempenhado nestes tempos difíceis de pandemia que enfrentamos, aproveitando a ocasião para desejar ao novo comandante do RI 19 os mais sucessos profissionais no exercício das suas novas

funções.