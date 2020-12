Novo Comandante do RI 13 de Vila Real tomou posse

O Coronel de Infantaria Joaquim Manuel de Mira Branquinho tomou posse, na passada quinta-feira, como Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13 (RI 13), em Vila Real. O novo Comandante substitui, assim, o Coronel de Infantaria José Dias Lages.

A cerimónia, presidida pelo Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Martins Pereira, contou com a presença do Vereador, Carlos Silva em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, do Presidente da Assembleia Municipal, João Gaspar e de José Leite, Vogal da Junta de Freguesia de Vila Real, em representação do Presidente.

Como momentos mais significativos destacam-se a assinatura do Termo de Posse e a entrega do Estandarte Nacional confiado à guarda do Regimento, pelo Comandante da Brigada de Intervenção, Brigadeiro-General Loureiro Magalhães.

Veja as fotos.