Novo Comandante do Comando Territorial da GNR de Vila Real tomou posse

O Comando Territorial de Vila Real realizou ontem, dia 7 de janeiro, pelas 11h30, a cerimónia de tomada de posse do novo Comandante do Comando Territorial de Vila Real, tenente-coronel João Brito, numa cerimónia que foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Clero, que conferiu posse, e que teve lugar nas instalações do Comando da Unidade.



O tenente-coronel João Brito é natural de Alcongosta, concelho de Fundão, e nasceu no dia 7 de setembro de 1975. É mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é licenciado pela Academia Militar em Ciências Militares, possui uma pós-graduação em Estratégias e Intervenções em Situações de Crise e Emergência pelo Instituto Politécnico de Portalegre e é Auditor de Segurança Interna.



Ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1993, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, das quais se destacam: Comandante de Pelotão de Guarnição no Regimento de Infantaria; Comandante de Pelotão de Ordem Pública no Batalhão Operacional; Comandante de Pelotão Operacional da _Rapid Response Unit – United; Nations Transitional Administration in East Timor_ (UNTAET), em Timor-Leste; Comandante do Destacamento Territorial de Castelo Branco; Chefe da Secção de Proteção da Natureza e do Ambiente do Comando Territorial de Castelo Branco; Chefe da Secção de Operações, Informações e Relações

Públicas da Unidade de Controlo Costeiro; Chefe da Secção de Recursos Humanos e de Justiça do Comando

Territorial de Castelo Branco.



De salientar, também, que na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações, nacionais e estrangeiras.



Recorde-se que o Comando Territorial da GNR de Vila Real é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 4.206,84 km2 e a responsabilidade da segurança de 161.315 habitantes. Integra um Destacamento de Trânsito e três Destacamentos Territoriais, designadamente: Vila Real, Chaves e Peso da Régua, dispondo cada um deles de vários Postos Territoriais, num total de 22.