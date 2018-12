No passado sábado, foi inaugurado, em Vila Real, um novo centro de formação para os bombeiros do distrito, resultante de um protocolo de cooperação entre a Escola Nacional de Bombeiros, a Câmara de Vila Real, a Federação dos Bombeiros Distrital e as duas associações de bombeiros da cidade, a Cruz Verde e a Cruz Branca.

Este novo centro, que tem como objetivo a formação dos bombeiros da Cruz Verde de Vila Real, do concelho e do distrito vila-realense, custou cerca de meio milhão, um valor que foi investido pela associação humanitária com o apoio de várias empresas.

O centro garantirá a formação dos bombeiros em combates de incêndios urbanos, em salvamento e desencarceramento, em técnicas de socorrismo, em buscas, salvamento e regaste, quer em espaços confinados, quer em alturas, entre outros.

CR

Notícia completa na edição nº 645, já nas bancas.

Deixe o seu Comentário

Comentário