Novo Balcão Único de Atendimento abriu ao público em Lamego

O novo Balcão Único de Atendimento do Município de Lamego já está em fase de instalação, passando a disponibilizar, num único local, quatro postos para atendimento urbanístico, atendimento geral, tesouraria e atendimento técnico especializado, para além de um quiosque multimédia. O novo serviço está instalado no edifício dos Paços do Concelho, num espaço nobre de excelentes acessibilidades com o objetivo de facilitar a vida ao cidadão. Em visita de trabalho efetuada esta terça-feira ao local, o Presidente Ângelo Moura afirmou que “este investimento representa mais um passo no processo de modernização administrativa que esta autarquia está a implementar com o objetivo principal de prestar melhores serviços aos lamecenses”. Com um Espaço Cidadão integrado, o Balcão Único de Atendimento garante aos utentes um serviço eficiente feito por uma equipa de colaboradores qualificados, num ambiente moderno e confortável. Aqui, o cidadão pode, por exemplo, revalidar a Carta de Condução ou o Cartão de Cidadão, obter os documentos para pagamento do IMI ou realizar os serviços e-fatura, entre muitos outros. Devido à atual situação de pandemia, o atendimento ao público é apenas possível mediante marcação prévia (tel: 254 609 600 e email: camara@cm-lamego.pt).