A UTAD TV reinicia a 14 de novembro, pelas 16h, as suas emissões regulares com nova equipa. Formado por estudantes dos cursos de Ciências da Comunicação, Teatro e Artes Performativas, Comunicação e Multimédia, Agronomia, Animação Cultural e Comunitária, Informática e Línguas e Relações Empresariais, este projeto conta também com a colaboração de docentes, o suporte técnico do setor de Audiovisuais e do Gabinete de Comunicação e Imagem da UTAD.

A web TV da Academia, tem emissões em direto do Jornal Universitário, às 4as feiras, e a forte presença nas redes sociais, complementa este projeto institucional, que dá voz aos projetos de ensino, investigação e extensão, apresentando-se como um valioso instrumento de comunicação da UTAD com o exterior, mas principalmente como laboratório para os estudantes de Ciências da Comunicação e outros cursos.

O projeto está, por isso, aberto à colaboração de estudantes de todos os cursos da UTAD que tenham interesse e vocação para a prática da comunicação, e podem participar através de programas de informação e entretenimento (Emprego, Empreendedorismo, Saúde, Cultura, Reportagem, entre outros).

Alvo recente de uma restruturação orgânica, a UTAD TV está sob a responsabilidade da Pró-reitoria para a Comunicação e Atratividade, e tem como Diretora de Comunicação e de Informação, Rosa Rebelo, técnico superior da UTAD, doutorada em Ciências da Comunicação, pela Universidade de Vigo.

Deixe o seu Comentário

Comentário