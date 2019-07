Novo ano letivo oferece dois Cursos Técnicos Superiores Profissionais

A Escola Superior de Saúde da UTAD oferece este ano letivo dois Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP), um em Gerontologia e outro em Serviço Familiar e Comunitário, este último aprovado recentemente. As candidaturas estão abertas e podem candidatar-se os interessados desde que detenham curso do ensino secundário, ou equivalente, aprovação em provas especificas (caso dos maiores de 23 anos), diploma especialização tecnológica, técnico superior profissional ou superior.

No caso do CTESP em Gerontologia pretende-se que os candidatos adquiriram conhecimentos nas áreas de gerontologia e geriatria, compreendam a importância da autonomia e independência das pessoas idosas na promoção da saúde e envelhecimento ativo e desenvolvam competências no âmbito da prestação de cuidados às pessoas idosas. Os diplomados poderão desempenhar funções em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, em Serviços de Apoio Domiciliário, em Centros de Dia e ou de Noite, em Clínicas, em Hospitais, em Centros de Saúde e/ ou de Cuidados Continuados.

Já o CTESP em Serviço Familiar e Comunitário, recentemente aprovado, emerge de uma nova orientação para as políticas de saúde, enfatizando o envolvimento das pessoas e comunidades e a cooperação entre os vários sectores da sociedade. A intervenção do Técnico Superior Profissional em Apoio Familiar e Comunitário ocorre com autonomia supervisionada, executando intervenções, em parceria com outros profissionais, no cumprimento do sigilo profissional e de princípios éticos e culturais. Os diplomados neste CTESP poderão desempenhar funções em Serviços de Apoio Domiciliário, em Creches e Jardins-de-infância e outras instituições de apoio a crianças e jovens, em Centros de Atividades de Tempos Livres, em Alojamento de Emergência e Reabilitação Social, em Centros de dia e afins.

Os interessados podem candidatar-se até 19 de Agosto, nos Serviços Académicos da UTAD.

Mais informação sobre estes cursos em: https://www.utad.pt/estudar/inicio/ctesp_gerontologia/ e https://www.utad.pt/estudar/inicio/ctesp_apoiofamiliarcomunitario/