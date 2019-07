Novo Ano Letivo dá as boas-vindas a estudantes Erasmus de 24 países

A UTAD vai receber durante o ano letivo de 2019/20 cerca de 200 estudantes ao abrigo do programa Erasmus. Oriundos de 24 países, na maioria de países da União Europeia, estes estudantes vêm também da China, Egipto, Estados Unidos, Índia, Irão, Macedónia do Norte, Síria, Tailândia e Turquia.

Os estudantes vão ser acolhidos por grande número de cursos das cinco Escolas da UTAD, sendo os “cursos campeões” (aqueles que acolhem 10 ou mais estudantes em mobilidade) Engenharia Agronómica, Ciências do Desporto, Gestão, Medicina Veterinária, Psicologia e Mestrado Internacional em Análise da Performance Desportiva.

O acolhimento destes estudantes, fundamental na política de internacionalização da Universidade, resulta do esforço dos interlocutores Erasmus das Escolas, Departamentos e Cursos, do trabalho dos docentes e da gestão do Gabinete de Relações Internacionais (GRIM), que tem vindo a ser reconhecida pela Agência Nacional Erasmus+.

A UTAD tem acordos de intercâmbio Erasmus com cerca de 250 Universidades.