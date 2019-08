Novo Administrador da UTAD iniciou funções

Foi apresentado esta semana pelo reitor António Fontainhas Fernandes o novo administrador da UTAD, Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz. Natural de Baião, Paulo Ferraz é licenciado em Organização e Gestão de Empresas, com frequência no doutoramento em Economia e na pós-graduação em Administração Educativa e com diploma de Estudos Avançados em Economia.

O novo administrador da UTAD, que exerceu as funções de Diretor Executivo da Porto Global HUB e de administrador do Instituto Politécnico do Porto e dos seus Serviços de Ação Social, apresenta ainda no seu curriculum profissional experiência como assessor da Administração na SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.

Refira-se que, entretanto, a administradora cessante da UTAD, Elsa Justino, foi nomeada para a administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).