Nova Direção dos Bombeiros de Mesão Frio tomou posse

Decorreu ontem, dia 12 de outubro, pelas 18 horas, a cerimónia de tomada de posse dos Corpos Sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF), para o triénio 2020-2023. A formalidade decorreu no quartel da associação, tendo sido presidida por Alberto Pereira, presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral e presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, na presença do presidente da Assembleia Municipal, Carlos Silva, do Comandante da AHBVMF, Paulo Silva, demais representantes das entidades concelhias convidadas e elementos dos Órgãos Socias empossados. António Almeida voltou a ser empossado como presidente da Direção e continuará a conduzir os destinos desta instituição com quase 83 anos de existência.



Nas eleições ocorridas no passado dia 11 de outubro, os votantes manifestaram terminantemente o seu apreço, ao elegerem, por unanimidade, a única lista candidata. Na Assembleia Geral, Alberto Pereira voltou a ser reeleito para o cargo de presidente, tomando posse juntamente com a vice-presidente, Maria Secundino, a 1.ª Secretária Stephanie Cardoso e o 2.º Secretário, José Vieira.



Sob o comando da Direção da AHBVMF, António Almeida tomou posse como presidente. Como vice-presidente da Direção, foi empossado Manuel Macedo, bem como, a 1.ª Secretária, Elisa Araújo, o 2.º Secretário, João Cardoso, o Tesoureiro, Luís Marques, os Vogais, Adalberto Sampaio e Paulo Silva e suplente, Marco Ferro.



No Conselho Fiscal, António Félix foi eleito como presidente, tendo como Secretário, Vítor Fonseca, como Relatora, Maria Soares e Suplente, Aurélio Fonseca.



O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alberto Pereira, o Comandante, Paulo Silva e o Presidente da Direção, António Almeida, usaram da palavra para transmitirem uma mensagem uníssona de enaltecimento e de gratidão aos elementos dos Órgãos Sociais cessantes e desejaram as maiores felicidades a todos os membros empossados, nesta missão árdua e altruísta, que declararam, por sua honra, exercerem com dedicação, zelo e eficiência, as funções para que foram eleitos.