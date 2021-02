Nova direção da AAUTAD tomou posse no dia do 33º aniversário

A nova direção da Associação Académica da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) tomou posse na passada quarta-feira, dia 24 de fevereiro. A cerimónia teve lugar na Aula Magna da UTAD.

Os novos órgãos sociais da AAUTAD são liderados por Maria Ferreira, estudante do Mestrado em Engenharia Agronómica. A jovem de 21 anos, natural de Guimarães, é a primeira mulher a assumir o cargo de Presidente da Associação Académica da UTAD.

No mesmo dia da tomada de posse da nova direção da AAUTAD celebrou-se o 33ªaniversário da associação. A celebração foi feita com a Inauguração da Galeria Alumni na Universidade constituída por um conjunto de árvores simbolizando a passagem das diferentes gerações de alunos pela UTAD.

Durante a cerimónia foi, ainda, feita a apresentação do projeto para a nova sede da Associação Académica da UTAD (que terá lugar no edifício das Pedrinhas) e a celebração do Contrato de Comodato, estabelecido entre a AAUTAD e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Manuel Almeida