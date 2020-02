Notícia de casos de Coronavírus no Hospital de Vila Real é falsa

O Jornal de Notícias informou, nesta tarde, que duas professoras de Vila Pouca de Aguiar deram entrada no hospital de Vila Real com sintomas que levantaram suspeitas de infeção pelo novo Coronavírus.

Sabe-se, no entanto, que, quer no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, quer no Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar, não entrou ninguém nos serviços de urgência com os sintomas da doença. O Hospital de Vila Real informou, através de comunicado, que “não existe nenhum caso de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus (Covid-19) nos Hospitais pertencentes a este Centro Hospitalar.”

De referir que, na região Norte, o hospital de referência para validação de casos suspeitos é o Hospital de S. João, no Porto. A DGS apela ainda a quem regresse de áreas afetadas para não ir às urgências hospitalares.