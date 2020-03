Nosso Shopping adota medidas contra COVID-19, mas mantém horário de funcionamento

Após o Comunicado do Conselho de Ministros de 12 de março, o centro comercial de Vila Real, Nosso Shopping, comunicou à imprensa um conjunto de medidas “extraordinárias” que encetou “em adição às normas já em curso desde a génese do coronavírus em Portugal”. Contudo, ainda aguarda a definição, pelo Governo, das medidas concretas e melhor estratégia a implementar para a limitação de frequência de Centros Comerciais.

As medidas, alinhadas com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais, passam pelo encerramento de todos os espaços infantis do centro, pela alteração da disposição de mobiliário nos espaços de restauração e zonas de descanso, de forma evitar aglomerados de pessoas e garantir o distanciamento social recomendado pelas autoridades.

O shopping também alterou os padrões de limpeza– limpeza extra em áreas de maior tráfego e áreas de maior ponto de contato, como maçanetas, botões de elevadores, corrimão de escadas e escadas rolantes; procedeu à preparação dos equipamentos de primeiros socorros – procedimentos em caso de suspeição de contaminação e plano de evacuação de edifícios e primeiros socorros, caso necessário; a promoção da higiene pessoal – Instruções de lavagem das mãos nas casas de banho, de acordo com as normas propostas pela OMS; reforçou a sinalização, no interior dos edifícios, dos procedimentos a seguir em caso de indisposição, com reforço para as zonas de casas de banho e áreas de restauração; promoveu o fornecimento de equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os colaboradores operacionais críticos e, por fim, decidiu cancelar todo ou qualquer tipo de atividade cultural ou de entretenimento.

Esta informação será atualizada, mediante novas indicações ou medidas oficiais relativas à referida situação, que a CBRE está a monitorizar continuamente.

De referir que o Nosso Shopping, em Vila Real, disponibiliza mais de 95 lojas distribuídas por 30 mil m2 em 3 pisos, parque de estacionamento coberto e gratuito com cerca de 1000 lugares, hipermercado , 7 salas de cinema, e marcas de referência como Zara, Sportzone, Seaside ou Espaço Casa.

