Nos dias 2 e 3 de fevereiro dá-se a Gancha em Vila Real

Ano após ano, nos dias 2 e 3 de fevereiro, a Vila Velha, local onde se situa a Capela de São Brás, classificada como Monumento Nacional desde 1910, é animada pelas muitas barraquinhas improvisadas onde se podem comprar as “Ganchas”, um doce tradicional que consiste num rebuçado em forma de báculo.

Reza a lenda que depois de receberem o Pito, oferecido pelas mulheres no dia de Santa Luzia, os homens oferecem a Gancha no dia de São Brás. Como por Vila Real a tradição ainda é o que era, em 2020 repete-se esta romaria ao São Brás para…se comprar a Gancha. É assim há já vários séculos.

Este ano o São Brás contará com a presença dos repórteres do programa da RTP 1 “Domingo à Tarde”, que irão fazer várias reportagens a partir de Vila Real. O dia 2 de fevereiro será ainda animado pelas atuações do Grupo de Bombos “Os Trovadores da Raia”, no período da manhã, e do Grupo de Bombos “As Águias da Lage”, Grupo de Cantares do Rancho Etnográfico e Folclórico de Borbela e Grupo de Cantares ALÉU, no período da tarde.