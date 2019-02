“Noite de Gala” vai distinguir plataforma de criação artística de Lamego

Um dos mais importantes espaços do acervo artístico do Douro Património da Humanidade – o Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego – celebra no próximo sábado à noite, dia 23, o 11º aniversário da sua reabertura ao público, um equipamento cultural que produz desde então um profundo impacto na vida cultural da cidade e da região onde está inserido. O processo de requalificação garantiu a preservação da fachada e a decoração do interior, inspiradas na arquitetura das grandes salas de teatro italianas, dotando, em simultâneo, o edifício com moderno equipamento audiovisual e sonoro.

A sala de espetáculos mais bela região duriense já pertence aos lamecenses, ao Douro e a Portugal, afirmando-se todos os dias pela excelência da sua programação e pelo serviço público que presta a bem da cultura.

Durante a “Noite de Gala” que vai decorrer naquela data, será feita a outorga do “Prémio de Mérito Cultural – Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro” ao galardoado da edição 2019: a “Zigur Associação Cultural”, uma plataforma que fomenta a criação artística e o desenvolvimento cultural, constituída maioritariamente por jovens lamecenses, que, por razões académicas e profissionais, vivem noutras cidades, desenvolvendo em Lamego um conjunto de eventos e intervenções culturais localizadas, com especial ênfase no incentivo e apoio à criação artístico-cultural.

Depois da atuação do TRanÇa, projeto de dança criado no seio do TRC, o público será convidado a assistir à comunicação “A dinâmica empresarial dos brasileiros de torna-viagem e o desenvolvimento de Lamego na 1ª metade do século XX”, proferida por Isilda Monteiro, doutorada em História.

Tal como ocorrido em edições anteriores, a atribuição do Prémio de Mérito Cultural dá direito, por inerência, à atribuição da Medalha de Mérito Municipal de Grau Ouro