New York Times destaca quotidiano dos habitantes do Barroso

O jornal norte-americano New York Times publicou na passada segunda-feira, dia 23 de novembro, uma reportagem sobre as caraterísticas únicas da região do Barroso, mais propriamente do concelho de Boticas.

Numa breve viagem pelas aldeias de Vilarinho Seco e Covas do Barroso são dadas a conhecer algumas da maravilhas do vasto património natural e paisagístico existente neste território, realçando-se também a hospitalidade e resiliência das gentes do Barroso.

A reportagem descreve o quotidiano de muitas das famílias que residem no Concelho de Boticas, ao mesmo tempo que destaca a agricultura e a pecuária como formas de sustento da região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial, pela Organização das Nações Unidades para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 2018.

A reportagem está disponível na integra em https://www.nytimes.com/2020/11/23/travel/barroso-portugal-agriculture.html