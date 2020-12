Neve “pintou” concelho de Boticas de branco

Grande parte do Concelho de Boticas acordou na manhã desta sexta-feira, dia 4 de dezembro, coberto por um manto branco de neve.

As baixas temperaturas que se fizeram sentir durante a madrugada proporcionaram um cenário único e deslumbrante por todo o Concelho.

A neve acumulada durante a noite fez com que muitos dos alunos provenientes das aldeias mais altas do Concelho, nomeadamente da freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo, tivessem que permanecer em casa, sobretudo por não estarem reunidas as condições de segurança para a circulação dos transportes escolares.

Desde as 5h30 da manhã que a Proteção Civil Municipal está no terreno a garantir a limpeza e remoção da neve das vias, de forma a que a circulação automóvel seja feita em segurança.

Durante o dia ajudou ainda a resolver pequenos incidentes com viaturas que ficaram imobilizadas nas bermas das estradas, tendo também garantido a distribuição alimentar aos utentes do Apoio Domiciliário nas localidades de Beça, Dornelas, Alturas do Barroso e Covas do Barroso.

A Proteção Civil Municipal continua a acompanhar a evolução das condições atmosféricas, uma vez que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja o distrito de Vila Real devido à queda de neve acima de 600 metros.