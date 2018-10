Decorreu no dia 29 e 30 de outubro a Missão Soul Wines Londres, organizada pela NERVIR-Associação Empresarial, com um conjunto de ações direcionadas aos importadores ingleses e imprensa especializada.

A prova de Vinhos, realizou-se no dia 29 de outubro, no St Martin’s Lane Hotel e estiveram presentes as empresas, Quinta dos Lagares, Domingos Alves e Sousa, PNC | Parceiros na Criação, Odisseia Wines, Adega de Sabrosa – Vinhos Fernão de Magalhães, Quinta do Mourão, Quinta das Lamelas, Vale da Veiga, D’Origem Vinhos, Mss Douro Wine & Gourmet Products Lda, Coimbra de Mattos, Lda, Vinhos de Favaios, Lda e Bulas Cruz; foram cerca de cem os importadores que apreciaram os vinhos do Douro e Porto dos produtores presentes, potenciado assim os negócios, principal objetivo desta missão.

Ainda no dia 29 de outubro, no mesmo local da prova de vinhos, realizaram-se, com os vinhos dos produtores presentes, duas Masterclass:

– Masterclass I, para vinhos DOC Douro, que se realizou no mesmo local da Prova de Vinhos, em sala contigua, e foi apresentada por Jamie Goode, escritor britânico e colunista de vinhos do The Sunday Express; é também colaborador habitual para publicações de vinhos como Harpers, The World of Fine Wine, Decanter, GrapesTALK e Sommelier Journal.

– A Masterclass II, para vinhos do Porto, também se realizou no local da Prova de Vinhos e foi apresentada por Peter McCombie; Peter McCombie é Master of Wine, consultor, educador e formador; é também tutor credenciado da Wine & Spirit Education Trust e consultor de diversos restaurantes e hotéis; escreve para a Square Meal, Restaurant, Dorchester Magazine, Decanter e Sainsbury’s Magazine; realiza provas de vinhos para as revistas WINE e Decanter e é jurado do International Wine Challenge.

No dia 30 de outubro realizou-se o Soul Wines Export Briefing, painel de avaliação de oportunidades no Reino Unido com grupo de retalhistas e profissionais da restauração e vinhos, em que os participantes no painel, apresentaram a sua perspetiva sobre a importação o consumo e tendências do vinho no mercado do Reino Unido, a que se seguiu almoço com harmonização de vinhos Soul Wines com os elementos do Painel de avaliação.

Esta Missão direcionada especificamente a importadores, está inserida num conjunto de ações que decorreram ao longo do ano, nomeadamente com Missões a Amsterdão, Bruxelas e Nova Iorque, mas também com ações na Região, com a vinda de importadores e leaders de opinião ao Douro para visita às quintas dos produtores aderentes.

O projeto Soul Wines, insere-se no âmbito da candidatura ao Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos”, para 2018, organizado pela NERVIR- Associação Empresarial, para promoção dos vinhos Douro e Porto.

