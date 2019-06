Nathalie Sousa será agraciada com ouro no Dia do Município em Vila Pouca de Aguiar

A Campeã Mundial de Equitação Adaptada, Nathalie Sousa, será condecorada no Dia do Município, 22 de junho, pela Câmara Municipal que irá atribuir à atleta de Pensalvos a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro.

Por se haver notabilizado no desporto com «assinaláveis benefícios para o Município», Nathalie vê reconhecido o seu mérito por se ter tornado Campeã Mundial ao garantir o ouro na modalidade de equitação com o 1º lugar da Prova English Equitation/Nível BI nos Special Olimpycs World Games Abu Dhabi. Nestes jogos arrecadou ainda um 5º lugar na prova de Working Trails/Nível BI.

A atribuição de condecorações municipais foi unânime na reunião de Câmara, a 13 de junho, em que também se inclui medalhas municipais de dedicação a funcionários da autarquia com 15, 20 e 25 anos de serviço.

As celebrações do Dia do Município – 22 de Junho – iniciarão pela manhã com a Guarda de Honra e Hastear da Bandeira, e sessão solene com as respetivas condecorações municipais. Depois, será inaugurada uma estátua do “Guerreiro de Capeludos”, tratando-se de uma réplica da peça original que se encontra no Museu Nacional de Arqueologia. Refira-se que há mais atividades por estes dias (21 a 23 de junho e 28 a 30 de junho), decorre o VPA CUP 2019, Torneio Internacional de Futebol com equipas de Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos da América.