Helsínquia, a capital finlandesa, acolheu nos dias 7 e 8 de novembro o congresso do Partido Popular Europeu (PPE) que designou o seu candidato à presidência da Comissão Europeia.

Rui Rio liderou a delegação do PSD ao congresso e dela fez parte Nataniel Araújo, vice-presidente da comissão política de secção do PSD de Vila Real, Carlos Moedas, Paulo Rangel, Carlos Coelho, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Fernando Negrão, Isabel Meirelles, Tiago Moreira de Sá, Maria da Graça Carvalho e Cláudia André.

Os delegados oriundos de toda a União Europeia elegeram Manfred Weber, o candidato apoiado pelo PSD, para disputar a presidência da Comissão Europeia após as eleições de maio do próximo ano.

Nataniel Araújo considerou que a escolha de Manfred Weber, o atual líder parlamentar do PPE no Parlamento Europeu, “confirmou que a visão do PSD para o futuro da Europa é partilhada pela esmagadora maioria dos membros do PPE” e que sendo “um homem de diálogo, Weber é capaz de construir pontes indispensáveis ao reforço do projecto europeu, imaginado por Robert Schuman».

