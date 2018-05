Nataniel Araújo integra delegação do PSD no Parlamento Europeu

Nataniel Araújo, atendendo ao seu percurso profissional, ao seu envolvimento político

como quadro do PSD, e à sua atividade sindical desempenhada no âmbito da UGT, SBN

e dos TSD, vai nos próximos tempos fazer parte da Delegação do PSD no Parlamento

Europeu.

O recente colaborador Nataniel Araújo considera que «é mais uma oportunidade que

me é concedida de desenvolver competências e aprender mais em prol da Europa e de

Portugal. Além disso, vai-me permitir obter um maior conhecimento sobre

determinadas áreas, como a área social ou o atual debate sobre os fundos pós 2020,

que será certamente útil para a atividade que desenvolvo na UGT, no município de Vila

Real e no PSD».

É com enorme honra e responsabilidade que Nataniel Araújo irá trabalhar, e

acompanhar, no Parlamento Europeu os temas da Comissão dos Assuntos Económicos

e Monetários, assim como da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais.

A delegação do PSD no Parlamento Europeu esta inserida no Grupo do Partido Popular

Europeu, o maior grupo político do Parlamento Europeu.

