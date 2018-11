Os Trabalhadores Social Democratas (TSD) realizaram o seu XIV Congresso Nacional dos TSD, nos dias 10 e 11, na Póvoa de Varzim. A delegação dos TSD do distrito de Vila Real ao congresso foi a maior de sempre e dois dos seus elementos passam agora a integrar os órgãos nacionais dos TSD.

Os congressistas elegeram Nataniel Araújo para o Secretariado Nacional, o seu mais novo membro, e Cristina Peixoto para o Conselho Nacional. A palavra «Compromisso» foi utilizada por Nataniel Araújo para definir o que deverá ser o trabalho dos TSD nos próximos quatro anos.

Estes dois membros dos TSD de Vila Real fazem agora parte da estrutura nacional liderada por Pedro Roque que foi reeleito para um novo mandato à frente dos destinos dos TSD.

Na sessão de encerramento do XIV Congresso Nacional dos TSD esteve presente Rui Rio, presidente do Partido Social Democrata, que referiu a importância dos TSD no sindicalismo livre que considerou ser «a essência do desenvolvimento».

